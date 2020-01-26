7 عادات صحية تقي من السكري.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وضعت دراسة أمريكية حديثة 7 عادات صحية يمكن أن تقي الأشخاص من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 80%.



الدراسة أجراها باحثون بالمركز الصحي لجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، ونشروا نتائجها، الأربعاء، في دورية (Diabetologia) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، قام الفريق بتقييم العادات اليومية لـ7758 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة، وطبقوا عليهم العادات الصحية السبعة، التي وضعتها جمعية القلب الأمريكية كدليل للحفاظ على صحة القلب.

وتتمثل العادات الصحية السبعة المرتبطة بنمط الحياة في: النشاط البدني المنتظم، والحفاظ على نظام غذائي صحي، ووزن مثالي، وضبط نسب الكولسترول، وضغط الدم، وسكر الدم، والابتعاد عن التبغ ومنتجاته.

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ووجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين حافظوا على 4 عادات فقط من العادات السبعة، كان لديهم خطر أقل بنسبة 80% لتطوير الإصابة بمرض السكري على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

وقال جوشوا جوزيف، قائد فريق البحث: "هذه الدراسة تمكن الأطباء من مساعدة مرضاهم في الوقاية من عدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري".

وأضاف أن "نتائج الدراسة تثبت أن استخدام استراتيجيات الوقاية منذ البداية هو مفتاح مساعدة الأشخاص على تجنب الإصابة بمرض السكري؛ لأن الأشخاص الأصحاء يحتاجون إلى مزيد العمل من أجل البقاء بصحة جيدة".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 90% من الحالات المسجّلة في شتى أرجاء العالم لمرض السكري، هي حالات من النوع الثاني، الذي يظهر أساساً جرّاء فرط الوزن وقلّة النشاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم، أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والعمى والأعصاب والفشل الكلوي.

فى المقابل، تحدث الإصابة بالنوع الأول من السكري عند قيام النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين الأطفال.