دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Byte خليفة خدمة Vine "فاين" متاح الآن وبشكل رسمي للجميع على أندرويد و iOS

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق Byte خليفة خدمة Vine "فاين" متاح الآن وبشكل رسمي للجميع

أصبح خليفة خدمة Vine “فاين” تطبيق Byte متاح الآن وبشكل رسمي لمستخدمي أندرويد و iOS.

كانت خدمة Vine “فاين” ظاهرة بين المستخدمين، والتي اعتمدت على مقاطع الفيديو القصيرة سهلة الهضم، مما جذبت الكثير منهم ومن ورائهم الشركات الكبيرة، مما استدعى من تويتر الدخول بقوة وشراء فريق عمل الخدمة، ومع ذلك، أعلنت تويتر نيتها قتل الخدمة في 2016، ليأتي عام 2017 وتحديدًا في شهر يناير الموعد الرسمي لقتل فاين، لكن المؤسس الشريك دوم هوفمان كان لا يزال يؤمن بالخدمة، وقد عمل منذ فترة طويلة على خليفة لها.

الآن وبعد محطات تجريبية مُكثّفة، أصبح المنتج الجديد جاهز ومستقر للجميع، والذي حمل اسم Byte ، ومما لا يثير الدهشة، يبدو Byte “بايت” وكأنه تناسخ حديث لكل شيء تقريبًا جعل من فاين فريد من من نوعه، حيث بمجرد التسجيل باستخدام حسابك جوجل “الخيار الوحيد على أندرويد”، ومن ثم اختيار اسم المستخدم، فأنت جاهز للدخول للشبكة الاجتماعية.

كما واعتمد Byte على مقاطع فيديو مدتها ست ثوانٍ فقط، على أن يتم تشغيلها بملء الشاشة وفي حلقات، وتمامًا مثل إنستجرام، يدعوك الشريط السفلي إلى استكشاف الفئات والبحث عن مصطلحات ومنشئين محددين، كما ويوفر اختصارات لملف التعريف الخاص بك ونشاطك والكاميرا.

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أخيرًا، مع منافسين كبار مثل إنستجرام وتيك توك، سيُواجه بايت معركة طاحنة للمضي قدمًا وجذب أكبر عدد من المستخدمين، ومع ذلك، لم يتم إطلاق هذه الشبكة الجديدة من فراغ، حيث الكثير من الأشخاص يبحثون عن محتوى ترفيهي قصير، وهذا ما نجده في تيك توك، ولكن مع المخاوف الأمنية والرقابة على تيك توك من قبل بعض الحكومات، فربما يكون لـ Byte فرصة في المضي قدمًا.

تحميل تطبيق Byte على أندرويد.

تحميل تطبيق Byte على iOS.

التدوينة تطبيق Byte خليفة خدمة Vine “فاين” متاح الآن وبشكل رسمي للجميع ظهرت أولاً على عالم التقنية.