- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توفي 3 أشخاص فيما أصيب 20 آخرون , إثر حادث انقلاب حافلة على طريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 150 في المدينة المنورة.
وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة في بيان اليوم السبت، إن الدفاع المدني أنهى حالات احتجاز داخل الباص، فيما لم يتعرض بقية الركاب لأذى، مشيرة إلى نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة بعد التعامل معها في الموقع من معالجة وفرز، لافتة إلى تنويم 13 حالة في حين غادر 7 مصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.
وعلى الفور باشر الحادث أكثر من 16 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من الهلال الأحمر وفرقتان تابعتان للشؤون الصحية وعدد من دوريات أمن الطرق وآليات الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وإصابة 23 إثر انقلاب حافلة على طريق الهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.