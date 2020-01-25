“تعليم الجوف” يؤخِّر الدوام الدراسي

صحيفة الخليج الالكترونية وجَّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف، د. سعيد الغامدي، بتأخير بداية الدراسة يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6 / 1441هـ إلى الساعة الـ8:30ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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