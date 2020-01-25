ساوثهامبتون يفرض الإعادة على توتنهام

صحيفة الخليج الالكترونية

فرض ساوثهامبتون التعادل على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-1، في المباراة التي احتضنها ملعب سانت ماري مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليجبر السبيرز بالتالي على خوض مباراة إعادة لتحديد المتأهل إلى الدور الخامس.

وافتتح توتنهام التسجيل عبر هيونج مين سون في الدقيقة 58، وعدل ساوثهامبتون النتيجة في الدقيقة 87 عبر سوفيان بوفال.