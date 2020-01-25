السيطرة على حريق في يخت بمارينا دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين



أخمدت فرق من دفاع مدني دبي حريقاً شب في يخت بمارينا دبي، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأكد شهود عيان أن فرقاً من الدفاع المدني انتقلت إلى موقع حريق في يخت بمارينا دبي بالقرب من مركز التسوق، وأضاف مصدر من دفاع مدني دبي، أن فرق الإطفاء وصلت إلى موقع الحادث الساعة 8:21 من صباح يوم أمس بعد تلقي بلاغ يفيد بإندلاع حريق بيخت، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية وانحصرت الخسائر باليخت، وتعمل الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

يذكر أنه الحادث الثاني في غضون أسبوع، حيث تعاملت فرق الدفاع المدني قبل حوالي اسبوع مع حادث مماثل، حريق يخت بالقرب من مدينة جميرا ولم يسفر عن خسائر أو إصابات بشرية.