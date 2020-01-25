شكرا لقرائتكم خبر عن الدولية للطاقة الذرية تطالب بتعزيز الأمن النووى خلال عملية نقل المواد المشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعزيز الأمن النووى خلال عملية نقل المواد النووية والمشعة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف حوادث سرقة المواد المشعة التى أبلغت بها الوكالة الدولية بين عامى 1993 و2019 حدثت أثناء نقل المواد النووية، وذكر بيان للوكالة الدولية اليوم الجمعة –صدر من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا – أن هناك حاجة لتعزيز القدرات وتطوير الأساليب والأولويات الحالية لتحقيق الأمن النووي.



وأضاف البيان أن النقل الآمن يعتبر ضروريًا لضمان استمرار المجتمع فى الاستفادة من هذه المواد مع إبقائها بعيداً عن أيدى الإرهابيين أو المجرمين، ونقل البيان عن ديفيد لادسوس، رئيس وحدة أمن النقل فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تأكيده أن المواد النووية تعد هدفًا جذابًا للسرقة أو التخريب، لافتا إلى أنه يتم نقل حوالى 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة بانتظام داخل البلدان وعبر الحدود كل عام.



وأشار البيان إلى استخدام هذه المواد فى الصناعة والزراعة والطب، وكذلك فى التعليم وبعضها أيضًا مصادر مشعة لم تعد مفيدة والمعروفة باسم المصادر المهجورة، موضحا أن الهدف من الأمن النووى أثناء النقل هو التأكد من أن المواد مضمونة طوال الوقت وأنها لا تستخدم لأغراض إجرامية أو ضارة.