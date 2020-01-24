عدن - ياسمين عبد الله التهامي - tactix Delta.. ساعة ذكية بوظائف تكتيكية

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت شركة جارمن عن إطلاق مجموعة من الساعات الذكية الرياضية الجديدة، التي تتوافق مع المعايير العسكرية.



وأوضحت جارمن أن الساعة tactix Delta تعتمد على الساعة الذكية fenix 6X Sapphire وتتوافق مع المعايير العسكرية (MIL-STD-810) وتتضمن العديد من الوظائف التكتيكية للعمليات الميدانية، بالإضافة إلى الكثير من وظائف التدريب المتقدمة والخصائص الذكية مثل الخرائط المثبتة مسبقا والموسيقى ووظيفة الدفع اللاتلامسي.

وتمتاز ساعة جارمن tactix Delta بزجاج الياقوت المقاوم للخدش وجانب خلفي لجسم الساعة مصنوع من الفولاذ ومزود بطبقة PVD، وتعمل وظيفة Kill-Switch على إزالة بيانات المستخدم بضغطة زر.

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كما أنها تتمتع بفترة تشغيل أطول للبطارية مع وظيفة مدير الطاقة للتحكم في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى الكثير من الوظائف الرياضية والتدريبية مثل قياس PulseOx أو PacePro.

وتشتمل ساعة جارمن Instinct Tactical على وضع التمويه، الذي يعمل على تسجيل الأنشطة بدون معلومات الموقع، وتمتاز الساعة بتصميم قوي وفقا للمعايير العسكرية (MIL-STD-810G) ومقاوم للماء حتى 10 ATM.

وتوفر الساعة الذكية العديد من الوظائف التكتيكية مثل وضع الرؤية الليلية وصيغة الموقع المزدوج، وتشتمل الساعة الذكية على مستشعرات ABC وGPS وGLONASS وGALILEO لتحديد الموقع بشكل مثالي، بالإضافة إلى قياس معدل نبضات القلب 24/7 وكذلك تتبع الأنشطة ومستويات الإجهاد اليومية.

وتشتمل ساعة جارمن Marq Commander على جميع وظائف ساعة tactix Delta، وتأتي في جسم من التيتانيوم وزجاج الياقوت مع سوار من النايلون ونسيج الجاكار فائق الجودة، مع سوار سيليكون QuickFit.