شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يشيد بالشراكة بين الشقين المدنى والعسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بالشراكة التي تجمع بين الشقين المدني والعسكري في حكم البلاد، مؤكدا أنها يُمكن أن تعتبر نموذجا فريدا لبقية العالم،والتقى حمدوك اليوم الخميس وفد رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي برئاسة كارين باس، وبحضور وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله.

وأطلع رئيس مجلس الوزراء الوفد على التغييرات الإيجابية التي حدثت بالسودان، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية تسعى جاهدة من أجل العبور بالبلاد إلى آفاق أرحب، من جانبه ، أبدى وفد الكونجرس الأمريكي رغبته في مساندة ودعم الحكومة الانتقالية، مشيداً بجهود رئيس مجلس الوزراء وحكومته من أجل تأسيس نظام ديمقراطي في السودان.



في غضون ذلك، التقى وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري مع الوفد الأمريكي ، وقدم عبد الباري عرضا حول التطورات التى طرأت بالسودان منذ تسلم الحكومة الانتقالية لمقاليد الحكم، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في تحقيق العدالة والتحول الديمقراطي بالبلاد وتنفيذ أولويات الفترة الانتقالية.