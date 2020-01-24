جيفري: قرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية من العراق غير ملزم

واشنطن/ صفوان الله ويردي/ الخليج 365
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد غير ملزم، والاتفاق جرى مع حكومة بغداد.
وأوضح جيفري، في مؤتمر صحفي الخميس، أن الولايات المتحدة لا تنوي سحب وجودها العسكري في العراق.
واستدرك قائلا إن ذلك يتعلق في نهاية المطاف بقرار العراق.
وأشار جيفري، إلى أن بلاده لا ترغب في التفاوض حول الانسحاب من العراق.
ولفت إلى أنه على المسؤولين العراقيين التفكير في العلاقات الثنائية التي تتجاوز مسألة الوجود الأمريكي في بلادهم.
وأضاف جيفري، أن الاتفاق بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق جرى مع حكومة بغداد وليس مع البرلمان، وبالتالي فإن علاقاتنا ستكون مع الحكومة.
وعقب اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقية، أبو مهدي المهندس، ببغداد، في 3 يناير/ كانون ثانٍ الجاري، صوّت البرلمان العراقي لإلزام الحكومة بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على أراضي بلادهم، بما فيها القوات الأمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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