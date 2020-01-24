بولندا.. وزير سعودي سابق يزور معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز"

وارسو/ أشقين كياغان/ الخليج 365

زار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، الخميس، معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز- بيركينو"، في بولندا، للمشاركة بالذكرى الـ 75 لتحريره.

ورافق العيسى، الذي شغل سابقا منصب وزير العدل السعودي، وفدًا، في مراسم إحياء ذكرى تحرير المعسكر النازي إبان الحرب العالمية الثانية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وفي كلمته أثناء تجوله بالمعسكر قال العيسى، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان: "التواجد هنا مع أبناء ضحايا الإبادة الجماعية، وأفراد الجالية اليهودية والإسلامية، واجب مقدس وشرف عظيم".

وفي سياق متصل، تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مشاهدا تظهر العيسى، وهو يؤم وفده في صلاة على أرواح ضحايا المحرقة "الهولوكوست"، ويتلو القرآن على قبورهم.

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بدورها، رحبت اللجنة اليهودية الأمريكية، بزيارة الوزير السعودي السابق، لمعسكر "أوشفيتز- بيركينو" في بولندا.

وأفادت اللجنة في تغريدة: "أرفع شخصية إسلامية على الإطلاق، تزور متحف أوشفيتز، الأمين العام لرابطة العلماء العيسى، يبدأ زيارته برفقة رجال دين مسلمين من جميع أنحاء العالم، بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير المعسكر النازي".

ويشغل محمد العيسى، منصب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (مقرها مكة)، ورئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، منذ العام 2016.

يُذكر أن قوات التحالف خلال الحرب العالمية الثانية، حررت في 27 يناير/كانون الثاني 1945 المعسكر الذي يقول مؤرخون إن القوات النازية قتلت فيه أكثر من مليون شخص، معظهم من اليهود والسجناء السياسيين.

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