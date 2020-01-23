نبأ سار في تدريبات ريال مدريد

صحيفة الخليج الالكترونية

عاد ريال مدريد لمواصلة تدريباته، اليوم الخميس، بعد أقل من 24 ساعة فقط، على مواجهة سالامنكا في كأس إسبانيا.

وتغلب ريال مدريد على مضيفه سالامنكا بنتيجة 3-1، خارج ملعبه، ليتأهل لدور الـ16، في البطولة التي غاب عن التتويج بها منذ 2014.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد بدأ الريال استعدادته لمواجهة بلد الوليد في الليجا، يوم الأحد المقبل.

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وشهد المران خبرًا سارًا لجماهير ريال مدريد بعودة البلجيكي إيدين هازارد للتدريب بالكرة، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وتحديدا منذ مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما شهد المران مشاركة قائد الفريق سيرجيو راموس، حيث تدرب بالكرة ودونها، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد.

أما ماركو أسينسيو، فقد أدى بالفعل بعض التدريبات البدنية، في إطار طريقه للعودة من جديد، لكنه لم يقم بأي تدريبات بالكرة.