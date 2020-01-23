الجيش اليمني يسقط خمس مسيّرات حوثية ويتأهب لتحرير صنعاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات

تمكنت الدفاعات الجوية في الجيش اليمني، أمس، من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيات الحوثي الانقلابية فوق سماء مدينة مأرب.

وقال مصدر عسكري إن الطائرتين كانتا تحملان متفجرات بهدف استهداف مواقع عسكرية قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية بنجاح، وأكد سكان محليون سماع دوي انفجارات عنيفة عقب تفجير الطائرتين المفخختين. وكانت الدفاعات الجوية في الجيش اليمني أسقطت، أمس الأول الثلاثاء، 3 طائرات حوثية في مديرية «نهم» شرقي صنعاء، وأطراف مدينة مأرب.

وقال إعلام الجيش الوطني اليمني، إن قوات الجيش مسندة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، دكت مواقع ميليشيات الحوثي، ودمرت تعزيزاتها غرب جبهة نهم شرقي صنعاء. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن قائد المنطقة العسكرية السابعة، اللواء الركن محسن الخُبّي، أن الجيش الوطني يسطر بطولات خالدة في جبال مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، مضيفاً أن «العدو منهار ومعنوياته تحت الصفر». وأشار اللواء الخُبّي إلى أن «عدداً كبيراً من قيادات ميليشيات الحوثي لقيت حتفها في المعارك الأخيرة».

وكان قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني، اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، دعا الجيش الوطني إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة الميليشيات الحوثية. جاء ذلك خلال اطلاعه على مسرح العمليات القتالية في جبهات القتال بجبهة نهم.

إلى ذلك، لقي شاب وطفلة مصرعهما بانفجارين منفصلين لعبوتين ناسفتين بمحافظة الحديدة، وحجة، خلال اليومين الماضيين.