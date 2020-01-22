شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما لا تعرفه عن البوتوكس للرجال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ما لا يعرفه الكثيرون أن الرجال أصبحوا يستخدمون البوتوكس لتجديد شبابهم، ودرء علامات الشيخوخة أكثر من أي وقت مضى، فـالبوتوكس هو علاج تجميلي غير جراحي يقدم قائمة طويلة من الفوائد.



فالبوتوكس هو في الأساس نوع من البروتين المنقى الذي يريح العضلات، منذ فترة طويلة كان العلاج التجميلي الأكثر شعبية للنساء، على وجه الخصوص، ولكن مع مرور الوقت انتقل ذلك الإجراء إلى الرجال وبكثرة.

ماذا تفعل حقن البوتوكس؟

حقن البوتوكس هي إجراءات غير جائرة، لذلك لا حاجة للتخدير، ففي بعض الأحيان، يستخدم الجراحون الجليد لتخدير المنطقة قبل أن يقوموا بوخز العديد من حقن البوتوكس الصغيرة في العضلات.

عادة ما يستغرق العلاج حوالي 10 دقائق، وتظهر التحسينات بوضوح في غضون أيام، لتصل إلى التأثير الكامل في غضون بضعة أسابيع، وعادة ما تستمر آثار حقن البوتوكس على التجاعيد وخطوط التجهم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

يعود معظم الناس للعلاجات المنتظمة مرتين في السنة، وبعد عدة علاجات، سيتم تدريب العضلات على الاسترخاء، والتي يمكن أن يكون لها فوائد جمالية على المدى الطويل.

في كثير من الأحيان، يتم استخدام أشكال أخرى من العلاج، مثل حشو الوجه، وتقشير الجلد بالليزر أو قشور الوجه، بالاقتران مع حقن البوتوكس.

العلاجات الأكثر شعبية بالبوتكس لدى الرجال

1 - التجاعيديوفر البوتكس وسيلة غير جراحية لعلاج التجاعيد وخطوط الوجه؛ حيث يمكن للرجال الذين يرغبون في الظهور بمظهر أصغر سناً دون تكاليف مالية كبيرة أو الخضوع إلى عمليات جراحية لا تُعرف توابعها باستخدامالبوتوكس.

حيث يعمل البوتكس على أن يقلل من الخطوط والتجاعيد حول العينين، وعلى الجبهة وبين الحاجبين.

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2 – علاج البروستاتا المتضخمةأثبتت الدراسات الحديثة أن البوتوكس يوفر الراحة من تضخم البروستاتا، ويمكن أن تستمر الفوائد حتى 12 شهرًا، حيث يقوم الجراحون بحقن البوتوكس مباشرة في غدة البروستاتا، مما يقلل من حجمه ويحسن تدفق البول، وتشمل الفوائد المحتملة التخفيف من التهابات المسالك البولية والتبول .

ويعد البوتوكس علاجاً جذاباً بشكل خاص للرجال الذين لديهم ردود فعل سلبية لتضخيم أدوية البروستاتا، حيث العديد من الأدوية تسبب انخفاض الرغبة الجنسية، وعدم القدرة على الانتصاب وحتى التثدي؛ فـالبوتوكسعلاج آمن، وآثاره الجانبية نادرة وعادة ما تكون خفيفة.

3- علاج التعرق المفرطيعاني ملايين الرجال حول العالم من فرط التعرق أو التعرق الشديد، هذا يمكن أن يسبب الإحراج في العمل وفي المواقف الاجتماعية، ولكن لحسن الحظ ، يمكن للبوتكس استعادة ثقتك في نفسك عن طريق التحكم في العرق.

حيث يعمل البوتكس على تثبيط الإشارات العصبية التي تتحكم في التعرق، حيث يتم منع إرسال إشارات التعرق إلى الدماغ ، أو يتم تثبيطها إلى درجة أنها لا تسبب التعرق المفرط.

حقائق ونصائح عن البوتوكس للرجال1- من المرجح أن يحتاج الرجال إلى جرعة أكبر من البوتوكس؛ لأن عضلاتهم تميل إلى العمل بشكل أكبر وأن تكون أكبر.

2- لا يدوم البوتوكس للأبد، تستمر من 3 إلى 5 أشهر فقط.

3- بعد انتهاء فاعلية البوتكس – في حالة استخدامها كعلاج للتجاعيد- فإن التجاعيد تعود مرة أخرى.

4 - عليك أن تخبر الطبيب عن الدواء أو المكملات الغذائية التي تتناولها قبل إجراء العملية؛ لأن ذلك له تأثير سلبي.

5 - لا تذهب إلى الصالة الرياضية مباشرة بعد العلاج.

6 – بعد البوتكس أنت ممنوع من الدش ساخن؛ لأن هذا يمكن أن يحرك البوتوكس إلى مكان آخر ويعطي نتيجة مختلفة.

7 - لن يتم إعطاء النتائج الكاملة لمدة أسبوعين تقريبًا.