الجبير: إيران أكبر دولة ترعى الإرهاب في العالم









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن جماعة الحوثي في اليمن أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة تجاه الأراضي السعودية.

جاء ذلك في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق وسائل إعلام سعودية.

وقال الجبير، إن "المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك". متهما الجماعة بـ"ارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني".

ويشهد اليمن حربًا للعام السادس على التوالي بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة "الحوثي"، من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

وفي سياق آخر، وصف الجبير، إيران بأنها "الدولة الأكبر الراعية للإرهاب بالعالم". قائلا إن بلاده "تعمل على مكافحة الإرهاب من أجل القضاء عليه، وتلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف".

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واعتبر أن المواطنين الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات طهران.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، منذ أشهر، توترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول إقليمية حليفها لها، في مقدمتها السعودية، من جهة أخرى، على خلفية ملفات عديدة.

من هذه الملفات حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأمن منشآت الطاقة في الخليج، والبرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن اغتيال قائد "فليق القدس" الإيراني، قاسم سليمان، في غارة جوية أميركية بالعراق، في 3 يناير الجاري.

ومرارا، تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.