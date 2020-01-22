شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: رسالة شفهية من الرئيس تبون لنظيره الفرنسى ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حمل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان رساله شفهية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت الرئاسة الجزائرية- في بيان لها اليوم /الثلاثاء/- إن الرئيس تبون استقبل اليوم لودريان بمقر الرئاسة الجزائرية حيث استعرض اللقاء العلاقات الثنائية ببعديها الإنساني والتاريخي المرتبط بالذاكرة، وهي علاقات كثيفة ومتنوعة تشمل التواصل وحركة تنقل الأشخاص.

وذكر البيان أن المحادثات تناولت القضايا الإقليمية والدولية، خاصة التطورات الأخيرة في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين إلى جانب الوضع في مالي ومنطقة الساحل.

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