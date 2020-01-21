دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع خدمات بث الفيديو في طريقها للسيطرة على الخدمات المدفوعة في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أوضحت أحدث التقارير التي نشرت عبر محللي السوق، أن خدمات بث الفيديو تتجه للسيطرة على الحصة الأكبر من الخدمات المدفوعة في أكثر من 30 دولة خلال 2020.

أكد محللي السوق في السابق على أن خدمات بث الفيديو تنتشر بشكل سريع في سوق الولايات المتحدة، ومن ثم إستحوذت على أعلى نسبة من الخدمات المدفوعة في الولايات المتحدة في 2016، والتي إرتفعت عن نسبة مستخدمي خدمات التلفاز المدفوعة.

والآن تتجه خدمات الفيديو المدفوعة للتوسع بشكل أكبر في العديد من المناطق على مستوى العالم، كما تواصل الإرتفاع لتتخطى خدمات التلفاز المدفوعة في هذه المناطق خلال 2020.

ولقد أشار محللي Ampere إلى أن نسبة مستخدمي خدمات بث الفيديو في أكثر من 30 دولة في أنحاء مختلفة حول العالم في إرتفاع مستمر، أيضاً أشار إلى أن إنطلاق خدمة Apple TV Plus لبث الفيديو ساهمت في جذب قطاع كبير من المستخدمين في 2019.

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وترتكز خدمات بث الفيديو على بث محتوى الفيديو المطلوب وفقاً لرغبة المستخدم، وتضم هذه الخدمات كلاً من Netflix، و Hulu، وأيضاً Prime Video، حيث يمكن للمستخدمين في هذه الخدمات إختيار موعد محدد لبدء بث المحتوى المطلوب.

وقد تجاوزت نسبة المستخدمين في خدمات بث الفيديو عدد المستخدمين في الخدمات المدفوع للتلفاز في عدد 10 دول خلال 2019، ومن المتوقع أن تتجاوز 30 دولة خلال 2020.

يذكر أن توفر خدمات بث الفيديو على الأجهزة المحمولة من الهواتف وأجهزة الحاسب وأيضاً أجهزة التلفاز قد أتاحت للمستخدمين إختيارات أكثر لمتابعة العروض والمحتوى المطلوب في أي وقت، على عكس خدمات التلفاز التقليدية التي تتطلب معدات خاصة غالباً، مع حزمة محددة من القنوات.

المصدر

هذا الموضوع خدمات بث الفيديو في طريقها للسيطرة على الخدمات المدفوعة في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.