السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء أنها "تتابع باهتمام بالغ التطورات في شرق المتوسط"، وجددت" دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها".

وقال وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، إن "المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية"، مؤكدا " أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها".

وجدد المجلس "دعوة المملكة للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة".

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وأضاف الشبانة أن "مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي في القاهرة، بأن سياستها ترتكز منذ تأسيسها على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيمانها بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي، وإلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية بصفتها قضيتها الأولى، وما تبذله من جهود لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في كل من سورية واليمن وليبيا والسودان".

وطالب المجلس الجميع بـ "التحرك الجاد، للتصدي لجميع التهديدات والتدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، والمضي قدمًا نحو ما تصبو إليه الدول العربية وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية".