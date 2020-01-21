السفارة الأميركية تدعو الى "استئناف فوري" للعمليات النفطية في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

عبرت السفارة الأميركية في ليبيا عن "قلق عميق" إزاء وقف عمليات استخراج وتصدير النفط في البلاد، وقالت في تغريدة على "تويتر" "يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور".

وجاء ذلك بعد أيام من إقدام قوات موالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، على إغلاق أبرز موانىء النفط الواقعة في شرق البلاد، بحجة رفض استخدام النفط "لتمويل الإرهاب"، وذلك في إشارة الى إرسال تركيا مقاتلين لمساندة حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرا.