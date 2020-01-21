عبرت السفارة الأميركية في ليبيا عن "قلق عميق" إزاء وقف عمليات استخراج وتصدير النفط في البلاد، وقالت في تغريدة على "تويتر" "يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور".
وجاء ذلك بعد أيام من إقدام قوات موالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، على إغلاق أبرز موانىء النفط الواقعة في شرق البلاد، بحجة رفض استخدام النفط "لتمويل الإرهاب"، وذلك في إشارة الى إرسال تركيا مقاتلين لمساندة حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرا.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية تدعو الى "استئناف فوري" للعمليات النفطية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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