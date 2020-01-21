شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع الباحث في الطقس عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة -بمشيئة الله – على عدة مناطق بالمملكة. وأوضح” الحصينيى” في تغريدة له على “تويتر”: أن الأمطار ستكون على الشمالية وأجزاء من تبوك والجوف والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية وحبات برد مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشمالية.

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