اتفاق بين ماكرون وترامب على تمديد المفاوضات حول رسوم شركات التكنولوجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن الرئيسين دونالد ترامب، وإيمانويل ماكرون، اتفقا على تمديد المحادثات حول فرض رسوم على مجموعات الإنترنت العملاقة حتى نهاية العام، ما يبعد حالياً تهديد فرض عقوبات أمريكية على منتجات فرنسية.

وأشار المصدر إلى إن الرئيسين الفرنسي والأمريكي «اتفقا على إعطاء فرصة» للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل في إطار دولي وتجنب «حرب تجارية لا تعود بالفائدة على أحد».

وكان ماكرون وصف في تغريدة، الاثنين، محادثات أجراها مع ترامب الأحد بـ«الممتازة». وقال «سنعمل معاً على اتفاق جيد لتجنب أي تصعيد في مسألة الرسوم». من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيسين مقتنعان بأنه «من المهم خوض مفاوضات تكلل بالنجاح» في هذا الملف.

وكانت فرنسا والولايات المتحدة حددتا في السابع من يناير/ كانون الثاني مهلة مدتها 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق والسماح بمواصلة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض رسوم دولية على مجموعات التكنولوجيا، بما فيها الشركات العملاقة (جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل).

وسيلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الذي يجري مفاوضات مكثفة منذ أسابيع، الأربعاء، في دافوس نظيره الأمريكي، ستيفن منوتشين، لمناقشة تفاصيل مواصلة المناقشات في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، أن باريس «تواصل هدفها لفرض رسوم عادلة على مجموعات القطاع الرقمي والتوصل إلى تسوية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وأكدت باريس على أنها ستلغي الرسوم التي فرضتها إذا تم التوصل إلى اتفاق دولي.

وقررت فرنسا منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2019 فرض رسم على شركات التكنولوجيا العملاقة تعادل 3 في المئة من رقم أعمالها بانتظار تبني قرار على الصعيد الدولي في هذا الشأن. وهددت إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بفرض رسوم إضافية «تصل إلى مئة في المئة» على منتجات فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار.