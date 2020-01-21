عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة أمريكية تبتكر مقعد جديد لراحة الموظفين أتناء العمل

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

توصلت شركة "آلت وورك" الأمريكية لحل أزمة الجلوس لساعات طويلة على المكاتب عن طريق رفع شعار: "اشتغل وأنت مستلقيا"، حيث بدأت بتصميم وبيع مكاتب مزودة بكراسيها، ومجهزة بطريقة مبتكرة، بحيث يستطيع أن يتمدد الموظف أثناء عمله، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.



وتعتقد شركة "آلت وورك" أن الجلوس لساعات طويلة على المكاتب يمكن أن يكون من أكثر أسباب آلام الظهر والرقبة وغيرها من الأوجاع عند كثير من الناس.

وأدخلت الشركة مؤخرا بعض التعديلات على مكتبها المبتكر، بحيث يستطيع المكتب حمل كمبيوتر ومعدات قد يصل وزنها إلى 20 كيلوغراما، وقد طرحته بسعر يتخطى 7 آلاف دولار.

وتؤكد الشركة أن العمل في "وضع التمدد" يحسن الدورة الدموية، كما يزيد من إنتاجية الموظف.

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ويأتي ذلك بعد ما كشف عنه مؤخرا موقع "أوديتي سنترال"، عن مرحاض جديد جاء بتصميم لمنع الموظفين من قضاء وقت طويل في الحمام، يكون على حساب العمل.

وأضاف الموقع أن مقعد المرحاض الجديد لن يكون مريحا بعد الجلوس عليه لسبعة دقائق، نظرا لشكله المائل بمقدار 13 درجة، وسيجبر الأمر الجالس على المقعد على استخدام عضلات الساق حتى لا ينزلق عنه.

ويحمل المقعد الجديد اسم "المرحاض القياسى"، وصممه المهندس الإنجليزى مهابر جيل، وتلقى الابتكار الجديد دعما من جمعية المراحيض فى بريطانيا، التى تعمل على تغيير معايير الصحة والنظافة فى الأماكن العامة.

ويقول جيل إن نسبة الانحدار فى المقعد توازن بين قضاء الحاجة بشكل مريح إلى حد ما، مع إجبار الموظفين على النهوض بسرعة، لكنه لن يتسبب فى نهاية المطاف فى مشكلات صحية خطيرة، وأن الابتكار سيكون ميزة كبيرة للشركات التى ترغب في زيادة إنتاجية الموظفين.

وربما يكون مفاجئا لكثيرين أن الاستراحات الطويلة للموظفين تكلف الصناعة والتجارة فى بريطانيا نحو 4 مليارات جنيه إسترلينى (5.2 مليار دولار) سنويا، بحسب المهندس.