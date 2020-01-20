الفيصلي يفرض التعادل على الهلال

صحيفة الخليج الالكترونية

تعادل نادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، مع نظيره الفيصلي، بهدفين لمثلهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشهد الشوط الأول تنظيما دفاعيًا كبيرًا من فريق الفيصلي؛ فيما لم تكن هناك أي خطورة من جانب الفريقين، حيث اكتفى الفيصلي باللعب على الهجمات المرتدة وسط ضغط كبير من الهلال الذي امتلك الاستحواذ.

وفي السياق نفسه، تمكن جيوفينكو من إحراز هدف التقدم لصالح الهلال في الدقيقة 47 من عمر المباراة ومع بداية الشوط الثاني؛ فيما أحرز كارلوس إدواردو الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 88؛ بينما نجح كاليم هايلاند من اقتناص نقطة غالية للعنابي؛ حيث سجل هدفي الفيصلي في الدقيقة 55، والدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع.

ويتصدر نادي الهلال، جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متفوقًا على نادي النصر الذي يأتي في الوصافة؛ بينما يأتي الفيصلي في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.