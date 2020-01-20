دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شراكة جديدة تجمع بين Black Shark وTencent Games لدعم هاتف Black Shark 3 ظهر على التقنية بلا حدود.

عقدت علامة Black Shark التجارية التابعة لشاومي شراكة جديدة مع Tencent Games لتحسين تجربة الألعاب في الإصدار القادم Black Shark 3.

إلى جانب جلب تحسينات مواصفات الإصدار القادم من هواتف الألعاب Black Shark 3، تستعد Black Shark أيضاً للتركيز على تحسين البرمجيات من خلال شراكتها الجديدة مع Tencent Games.

أكدت علامة Black Shark التجارية خلال الإعلان عن شراكتها الجديدة على رغبة الشركة في دعم المستخدمين بتجربة ألعاب متنوعة في الجيل القادم من هواتف الألعاب.

ولقد انطلق هاتف Black Shark 2 Pro في شهر يوليو من العام الماضي، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار الجديد Black Shark 3 في منتصف عام 2020.

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وتعد هذه الشراكة الثانية التي تجمع بين الشركات المصنعة لهواتف الألعاب وشركة Tencent Games، حيث عقدت الأخيرة شراكة مع Asus خلال العام الماضي، لتعزيز تجربة الألعاب في هاتف ROG Phone II، كما قدمت Asus إصدار خاص من الهاتف Tencent Elite.

يذكر أن بعض التسريبات قد كشفت مؤخراً على أن Black Shark تقدم إصدارها القادم من هواتف الألعاب بمعدل تحديث 120Hz، وإختيارات بين معدل 60Hz، و90Hz وأيضاً 120Hz مع جودة عرض Quad HD أو 2K أو أيضاً 1080 بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Black Shark 3 بمعالج Snapdragon 865، مع نظام تبريد محسن، وتحسينات في إعدادات الكاميرة، وأيضاً قدرة أعلى للبطارية مقارنة بالإصدار السابق.

المصدر

هذا الموضوع شراكة جديدة تجمع بين Black Shark وTencent Games لدعم هاتف Black Shark 3 ظهر على التقنية بلا حدود.