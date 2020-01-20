«طفيل» يفوز بجائزة نقابة ممثلي الشاشة و«الجوكر» أفضل ممثل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الفيلم الكوري الجنوبي «طفيل» (ذا باراسايت) مفاجأة بفوزه بالجائزة الكبرى لنقابة ممثلي الشاشة بالولايات المتحدة، الأحد، واقتنص خواكين فينيكس ورينيه زيلويجر لقبي أفضل ممثل وممثلة ليعززا فرصتيهما في الفوز بالأوسكار الشهر المقبل.

وأصبح «باراسايت» الذي يتناول فجوة الثروة في كوريا الجنوبية، أول فيلم بلغة أجنبية يفوز بلقب الجائزة الكبرى في تاريخ جوائز نقابة ممثلي الشاشة الذي يمتد إلى 26 عاماً، وتفوق الفيلم على أعمال أمريكية ومنها:«الأيرلندي» (ذي أيرشمان)، و«ذات مرة في هوليوود» (وانس آبون آتايم إن هوليوود) اللذان اعتمدا على نجوم بارزين.

كما فاز الممثل براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «ذات مرة في هوليوود»، وتوجت لورا ديرن بلقب أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «قصة زواج» (ماريدج ستوري). وتحظى جوائز نقابة ممثلي الشاشة بمتابعة كبيرة باعتبارها مؤشراً لجوائز الأوسكار.