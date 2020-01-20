باحثون: فيتامين 'D' لعلاج سرطان الأمعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

توصل باحثون إلى أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين "D" يمكن أن يوقف نمو سرطان الأمعاء لمدة سنة كاملة.



وتشير نتائج دراسات جديدة إلى أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين "D" يمكنه وقف نمو وتطور سرطان الأمعاء، حيث اتضح أن تناول 4000 وحدة عالمية من هذا الفيتامين، أدى إلى توقف نمو الورم السرطاني في المتوسط مدة 13 شهرا.

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أما المرضى الذين تناولوا جرعات من فيتامين "D"، أكبر من المعتاد، فقد توقف نمو الورم لديهم مدة 11 شهرا.

ولكن دراسة أجراها علماء من معهد دانا فاربر للسرطان، تسمح بالافتراض بأن الجرعات الكبيرة من فيتامين "D" يمكنها وقف نمو الورم السرطاني حتى في المراحل الأخيرة للمرض.

كما يشير الباحثون إلى أن النتائج التي حصلوا عليها مهمة جدا، لأنها توفر للبشرية طريقة غير مكلفة وفي متناول الجميع لعلاج سرطان الأمعاء.