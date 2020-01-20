شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تدعو للتوقف الفوري عن استخدام جهاز «AVENT» لمراقبة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء 1256 جھازا يُستخدم لمراقبة الأطفال باسم (AVENT SCD620) من “فیلیبس”، لاحتمالیة ارتفاع درجة حرارة بطارية الجھاز، ما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق. وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يجب التوقف الفوري عن استخدام الأجھزة المتأثرة والتي تحمل أرقاما تسلسلیة تبدأ بالأحرف الأربعة التالیة: TM5C وTM5B وTM5A ، والتواصل مع الشركة لاستبدال الجھاز أو استرداد قیمته نقدا.

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