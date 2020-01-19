عطل مفاجىء في واتساب يمنع إرسال واستقبال الصور والرسائل الصوتية

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرض تطبيق التراسل الفوري ، الأشهر فى العالم واتس آب، اليوم الأحد، لعطل فني مفاجئ، تسبب فى تعطل إرسال واستقبال الصور والرسائل الصوتية.

وتفاجئ مستخدمو التطبيق الشهير في بعض الدول ، بعدم مقدرتهم على إرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيق، ولاحظوا أنهم غير قادرين على إرسال صور أو رسائل صوتية عبر التطبيق.

وفى سياق آخر ، كشف تقرير حديث أن خدمة التراسل الفورى واتس آب قررت التراجع عن استخدام واحدة من أكثر الميزات المقترحة إثارة للجدل، وهي عرض الإعلانات على تطبيق واتس آب، حيث يوضح تقرير جديد صادر عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن فيس بوك الذى يملك تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، تراجع عن الخطة، حيث قالت بعض المصادر أن واتس آب قام فى الأشهر الأخيرة بحل فريق تم تجهيزه من قبل لإيجاد أفضل الطرق لدمج الإعلانات في الخدمة”.