الأرصاد : تساقط للأمطار والثلوج ودرجات الحرارة دون الصفر من الثلاثاء حتى الخميس

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام من الثلاثاء حتى الخميس المقبل، مشيرةً إلى عودة تأثير الكتلة الباردة مع بداية الأسبوع القادم مرة أخرى.

وأوضحت أنه من المتوقع وصول درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل)، اعتباراً من مساء الثلاثاء المقبل.

كما توقعت أن تصل الحرارة إلى الصفر المئوي على أجزاء من القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس.

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وأشارت التوقعات إلى فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، الشرقية).

ولم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، علقان، الظهر)، وكذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية (طريف، القريات، حزم الجلاميد)، مساء يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأبانت أن التوقعات توضح وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً خلال النهار يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والقصيم، والرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة).