24.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة في 2019 بنمو 7.3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال العام المنصرم 24.2 مليار درهم بنمو 7.3% مقارنة بعام 2018، وارتفع عدد المعاملات إلى 61,357 معاملة بزيادة 13.4% عن عام 2018.

وكشف التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته اليوم دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن عدد معاملات سندات الملكية بلغ 11,535 معاملة بحجم تداول 9.6 مليار درهم، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 3,760 معاملة بـ14.6 مليار درهم و963 معاملة تثمين فيما وصل عدد معاملات البيع المبدئي إلى 5,272 معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات في التصرفات الأخرى 39,827 معاملة في شتى أرجاء الإمارة الباسمة.

ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 3,328 معاملة استحوذت مدينة الشارقة على نصيب الأسد منها حيث شهدت 2,963 معاملة بيع بقيمة 4.8 مليار درهم. وشهدت مدينة خورفكان 117 معاملة بيع بقيمة 73.4 مليون درهم فيما شهدت مدينة كلباء 110 معاملات بيع بقيمة 49.3 مليون درهم.