شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. بارد بالسعودية.. وغائم جزئيا على الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائم جزئيا أحيانا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار وفى الإمارات سيصبح صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وباردا ليلا، مشيرا إلى زيادة تزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على بعض المناطق.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون غائم جزئيا أحيانا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق، ودرجة الحرارة العظمى 24 م الصغرى 16م.

السعودية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة .



