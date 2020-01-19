عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تبيع 37 مليون هاتف من Galaxy S10

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

أفاد تقرير بأن شركة سامسونج باعت خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2019 نحو 37 مليون وحدة من هواتف (جالاكسي إس10) Galaxy S10، بزيادة قدرها 15% مقارنة بمبيعات هواتف (جالاكسي إس9) Galaxy S9 خلال المدة ذاتها من عام 2018.



ومع أن مبيعات (جالاكسي إس10) تفوقت على مبيعات (جالاكسي إس9) فإنها جاءت دون المتوقع، إذ كان يُتوقع أن يُباع نحو 50 مليون وحدة، حسب ما نقل موقع THEELEC عن مصادر في الصناعة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وعزت المصادر هذا النمو في المبيعات إلى تنوع طراز الهاتف التي شملت: (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي إس10إي)، و(جالاكسي إس10 بلس)، و(جالاكسي إس10 5جي)، في حين توفر سلفه في طرازين: (جالاكسي إس9)، و(جالاكسي إس9 بلس). وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

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وقالت شركة أبحاث السوق CounterPoint إن سامسونج باعت خلال المدة من شهر مارس/آذار إلى مايو/أيار من العام الماضي 16 مليون وحدة من (جالاكسي إس10)، بزيادة 12% مقارنة بمبيعات هاتف (جالاكسي إس9) خلال المدة ذاتها.

وقد استحوذ هاتف (جالاكسي إس10إي) على حصة سوقية قدرها 22% من خلال بيع 3.5 ملايين وحدة منه. ووفقا لشركة الأبحاث أيضا، فإن طراز الجيل الخامس 5G من الهاتف ساهم بدرجة كبيرة في المبيعات، إذ بِيع منه 6.7 مليون وحدة حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويشير مراقبو السوق إلى أنه يجب بيع ما لا يقل عن 50 مليون وحدة لكي تُعد هواتف سلسلة (جالاكسي إس) ناجحة. ومن عام 2014 إلى عام 2016 بيع من سلسلة جالاكسي نحو 40 مليون وحدة أو أكثر في الـ6 أشهر الأولى.

وفي عام 2017، بيع نحو 38 مليون وحدة ثم 32 مليون وحدة في 2018.