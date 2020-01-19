هندوراس تعتزم نقل سفارتها في «تل أبيب» إلى القدس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، أن حكومته ستنقل سفارتها من «تل أبيب» إلى القدس، بمجرد أن تفتح «إسرائيل» سفارة في تيجو سيجالبا.

وقال هرنانديز، أمس الاول الجمعة، خلال حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من «إسرائيل»: «لا ننتظر سوى قيام إسرائيل (..) بفتح مكتبها (الدبلوماسي) في تيجوسيجالبا، وسننقل السفارة إلى القدس». وذكّر هرنانديز بأن بلاده افتتحت في سبتمبر مكتبا تجاريا في القدس، كامتداد لسفارتها في «تل أبيب». وحتى الآن لم تحذ إلا جواتيمالا حذو واشنطن في نقل سفارتها إلى القدس، في خطوة مخالفة لمبدأ حل الدولتين.

واعتقلت سلطات الاحتلال، صباح أمس، سيدة فلسطينية في منطقة «باب العمود» أمام إحدى بوابات البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بزعم قيامها بتنفيذ عملية طعن. وقال شهود عيان، إن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدوا على السيدة الفلسطينية بالضرب وألقوها أرضاً قبل اعتقالها ونقلها إلى أحد مراكز التحقيق، بعد إلصاق التهمة الباطلة بها.

وادعت شرطة الاحتلال، في بيان، أن السيدة الفلسطينية، التي لم يتم الكشف عن اسمها، حاولت طعن أحد عناصر الشرطة قبل اعتقالها، وأضافت أن شرطياً أصيب بجروح طفيفة في رأسه خلال تحركه لاعتقال السيدة الفلسطينية. فيما أوضح شهود عيان، أن شرطة الاحتلال أغلقت منطقة «باب العمود» أمام حركة المواطنين الفلسطينيين لفترة من الوقت عقب الحادث مباشرة.

وأصيب مستوطن، جراء طعنه بسكين بالقرب من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وزعم جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت فلسطينياً لطعنه مستوطناً، ونقل المستوطن إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون معرفة مدى حالته. وأوضح أنه تم اعتقال الفلسطيني المنفذ لعملية الطعن دون الكشف عن هويته.

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وانضم الطفل زيد ياسين، (10 سنوات)، إلى قائمة الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى انتهاكات الاحتلال. وقال رباح ياسين، والد الطفل للصحفيين، إن قوات الاحتلال احتجزت ابنه لنحو ساعة، بزعم وجوده قرب جدار الفصل العنصري في شمالي الضفة الغربية. وأضاف ياسين، وهو من سكان قرية عانين غربي جنين في شمالي الضفة الغربية، أن قوات الاحتلال أفرجت عن ابنه بعد إخضاعه لتحقيق ميداني.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال أي توضيح لأسباب التوقيف، إلا أن السلطة الفلسطينية اعتبرت أن ما جرى «سقطة أخلاقية جديدة وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني». وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التوقيف تم «في أبشع وأوضح صورة لجيش الاحتلال الذي يتبجح قادته زوراً وبهتاناً بأخلاقياته، وهو يطارد ويلاحق الأطفال والفتية الفلسطينيين ليعتقلهم تارة، ويرهبهم ويحطم نفسياتهم إن لم يكن لقتلهم تارة أخرى».

وأضافت، إن «اعتقال الطفل زيد ياسين يعكس همجية الاحتلال وعمق ثقافة الكراهية والعنصرية التي تنتشر في أوساط قادته وقواته ضد الفلسطينيين».

وتابع البيان: «كما يعكس في الوقت ذاته خوف دولة الاحتلال وأجهزتها ومؤسساتها من الأطفال الفلسطينيين وأحلامهم»، ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن عدد حالات اعتقال الأطفال يزيد على 200 حالة منذ بداية هذا العام، في حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية منظمة الأمم المتحدة للطفولة وجميع المجالس والمنظمات الأممية المختصة بإعلاء صوتها في وجه الاحتلال وقواته وانتهاكاتهم للقوانين الدولية التي تجرم إرهاب الأطفال واعتقالهم وابتزازهم وتعذيبهم.

واستشهد مزارع فلسطيني في قطاع غزة، إثر انفجار عرضي. وأغرقت سلطات الاحتلال، مجددا، أراضي المزارعين الفلسطينيين شرقي مدينة غزة بعد فتحها لسدود تجمّع مياه الأمطار الموجودة شرقي المدينة.

(وكالات)