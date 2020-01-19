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تشيلسي يسقط في معقل نيوكاسل

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

سقط أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب سان جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة 23 من الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد إيزاك هايدين في الدقيقة 94.

وبقى الفريق اللندني في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بينما قفز نيوكاسل للمركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

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