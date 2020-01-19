شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمنى فى مأرب إلى 110 قتيل وجريح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخى على معسكر للجيش الوطنى اليمنى فى مأرب إلى 60 قتيلا ، وأكثر من 50 جريحا ، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت.
وأشارت مصادر ، فى وقت سابق ، إلى أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ على المعسكر ، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.
ويأتى هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذى بدأه الجيش الوطنى بدعم وإسناد من التحالف العربى على مواقع الميليشيات فى جبهة نهم شمال شرق صنعاء.
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