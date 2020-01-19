شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 3 من قوات الجيش العراقى فى هجوم مسلح بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل جندى عراقى وأصيب آخران، اليوم السبت، فى هجوم مسلح جنوب محافظة كركوك شمال شرقى العراق. ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى - لم تسمه - القول إن "عناصر الجيش العراقى تعرضوا لهجوم مسلح فى قضاء داقوق قرية عرب كوى جنوبى كركوك"، مشيرا إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل جندى وإصابة اثنين آخرين".

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