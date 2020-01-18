مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يأمل في إعادة فتح موانئ النفط بالشرق خلال أيام

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة يوم السبت إنه يأمل في إعادة فتح موانئ النفط في شرق البلاد خلال بضعة أيام بعد إغلاقها يوم الجمعة لكنه لا يمكنه التكهن بذلك.
وأضاف لرويترز ”إذا لم يتم حل هذا الأمر اليوم أو الغد فأتوقع طرحه“ في إشارة إلى اجتماع تستضيفه برلين يوم الأحد.
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