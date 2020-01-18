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مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يأمل في إعادة فتح موانئ النفط بالشرق خلال أيام

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس يوم السادس من أبريل نيسان 2019

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة يوم السبت إنه يأمل في إعادة فتح موانئ النفط في شرق البلاد خلال بضعة أيام بعد إغلاقها يوم الجمعة لكنه لا يمكنه التكهن بذلك.

وأضاف لرويترز ”إذا لم يتم حل هذا الأمر اليوم أو الغد فأتوقع طرحه“ في إشارة إلى اجتماع تستضيفه برلين يوم الأحد.

 

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