شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار و السعودية 25 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية، يصبح صحواً ومغبر وغائم جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

السعودية 25 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الرياض ،مكة المكرمة). فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على وسط وشرق المملكة مع أنخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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الكويت 24 درجة مئوية

نهارًا معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلًا بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة .

الامارات 17 درجة مئوية

يستمر الطقس السبت رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية، يصبح صحواً ومغبر وغائم جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.