شكرا لقرائتكم خبر عن «برلين» تحشد العالم لإنقاذ ليبيا.. والإمارات تدعم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في المؤتمر الرامي لإحلال السلام في ليبيا الذي تستضيفه ألمانيا الأحد، في وقت تعزز قوى العالم جهودها لإقناع طرفي النزاع بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتشارك في المؤتمر الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو والاتحادان الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية، وجهات دولية أخرى.

وقبيل المؤتمر، أفاد الكرملين بأن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، شكر بوتين على جهوده لإنهاء الحرب في بلاده. وجاء في بيان للكرملين أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور برلين في 19 يناير/‏ كانون الثاني للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا». وجاء في الرسالة التي وجّهها حفتر لبوتين ونشرها الكرملين: «فلاديمير بوتين، صديقي العزيز.. أعرب عن امتناني الشخصي وتقديري لجهود روسيا الاتحادية لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا». وأكد حفتر استعداده لزيارة روسيا لمواصلة الحوار.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه سيشارك في المؤتمر وفق بيان صادر عن الخارجية، معرباً عن تأييده للجهود التي تبذل للتوصل إلى هدنة. وأفاد مسؤول أمريكي أن بومبيو سيدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف عملية السلام هناك التي تدعمها الأمم المتحدة، ولكن الأولوية بالنسبة إليه تثبيت الهدنة الهشة بين الأطراف المتحاربة. وأضاف «يعكس حضور الوزير (بومبيو) في هذا الحدث أولوية الولايات المتحدة»، موضحاً أن «الولايات المتحدة ستستمر في دعم الأطراف الليبية لتحقيق وقف طويل الأجل للأعمال العدائية وتسوية سياسية تمكّن جميع الليبيين من التمتع بمستقبل أكثر سلاماً».

وأجرى قائد الجيش الليبي محادثات في أثينا التي وصلها الخميس بطائرة خاصة، حيث التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في جولة محادثات أولى. وتشمل محادثات حفتر في أثينا لقاءات مع رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس. وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وجود مقاتلين من المعارضة السورية في ليبيا، فيما رجح وجود خبراء عسكريين اتراك لتنظيم الاعمال القتالية لمليشيا الوفاق في طرابلس.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، بعد اجتماعه مع قائد الجيش الليبي، إن أثينا شجعت حفتر على التصرف البناء في محادثات تجري في برلين الأسبوع المقبل، في محاولة لإنهاء القتال من أجل السيطرة على طرابلس. وقال دندياس «شجعنا القائد على المشاركة بروح بناءة في عملية برلين ومحاولة... التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الأمن في ليبيا». وأضاف أنه كان ينبغي أن تشارك اليونان في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

Advertisements

وجددت ألمانيا التزام قائد الجيش الليبي بوقف إطلاق النار، قبل يومين من عقد المؤتمر. ونقلت وزارة الخارجية الألمانية في بيان عن وزير الخارجية الاتحادي، هايكو ماس، تأكيده على النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها زيارته لمدينة (بنغازي) الليبية

الخميس، حيث التقى حفتر، واتفق معه على الالتزام بوقف إطلاق النار، وحضوره (مؤتمر برلين). وأضاف البيان أن ماس حذر من استمرار حالة الفوضى في ليبيا، وتأثير ذلك في موضوع اللجوء الذي يقلق الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يعزز أنشطة عصابات الاتجار بالبشر الرامية إلى نقل اللاجئين من السواحل الليبية إلى اليابسة الأوروبية.

من جهتها، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريح صحفي، باستعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار، وحضور (مؤتمر برلين)، قائلة إن «المؤتمر يرمي إلى إعادة فرض حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا كمرحلة أولى على طريق عملية سياسية طويلة الأمد».

وأعلنت الأمم المتحدة أن محادثات برلين تهدف إلى إنهاء التدخل الأجنبي والانقسام في ليبيا. وسيشارك وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في المؤتمر، وعبر عن تأييده لجهود إرساء هدنة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية، الخميس. من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، الأسرة الدولية تقديم «دعم قوي» للمؤتمر مطالباً كذلك طرفي النزاع بالالتزام بوقف القتال.

وحض غوتيريس في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف على «المشاركة بصورة بنّاءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين». وحذّر الأمين العام من أن «أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر، وتعقيد الجهود الرامية لإفساح المجال أمام التزام دولي واضح بحل سلمي للأزمة في البلاد». (وكالات)