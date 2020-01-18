شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، فى تغريدة على تويتر اليوم الجمعة، إن "الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر (بشأن ليبيا) وأهداف المجتمع الدولى لتحقيق السلام والاستقرار" هناك.

وأضاف الوزير أنه "يتطلع لنجاح مؤتمر برلين" وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبى، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس إن مؤتمر برلين الذى سيعقد الأحد يجب أن يحاول تنفيذ حظر على الأسلحة مجددا فى ليبيا.