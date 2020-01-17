الصين تشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

بكين/ الخليج 365
أعلنت الصين، الجمعة، مشاركتها في المؤتمر الدولي حول ليبيا، المقرر عقده الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في العاصمة بكين.
وقال شوانغ، إنّ "يانغ جيه تشي" رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني (الحاكم)، سيشارك في مؤتمر برلين.
ولفت إلى أن "يانغ" سيشارك في المؤتمر بصفة المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، استجابة لدعوة ألمانيا.
وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، قمة دعت إليها كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، وجمهورية الكونغو.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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