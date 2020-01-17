تركيا ترسل 7 شاحنات إغاثية إلى إدلب

كوتاهية (تركيا) / محرم جين / الخليج 365

أرسلت ولاية كوتاهية التركية، الجمعة، 7 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى المحتاجين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأشرفت دار الإفتاء في ولاية كوتاهية (غرب) على جمع المساعدات وإرسالها في إطار حملة إغاثية أطلقتها الأسبوع الماضي تحت عنوان "معا بجانب إدلب".

وجرت مراسم توديع الشاحنات في ميدان "النصر" بحضور والي المدينة عمر طورمان، ومفتيها مصطفى حسين هاظيرلار، وعدد من مسؤولي الولاية.

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وفي كلمة كل خلال المراسم أوضح المفتي أن المساعدات تتضمن 50 طنا من الدقيق، و30 طنا من المواد الغذائية، و25 طنا من مستلزمات التنظيف، وألفين بطانية، وألف وسادة، وألف قطعة من الحصير، و430 سريرا، و125 مدفأة.

وعقب المراسم، انطلقت الشاحنات السبعة وتوجهت إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

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