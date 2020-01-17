شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة عسير» توضح حقيقة نشر أرقام المسؤولين وإلزامهم بالرد على اتصالات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، صحة ما تم تداوله حول توجيه أمير المنطقة بنشر أسماء وأرقام المسؤولين والقضاة والمشايخ والأعيان؛ وإلزامهم بالرد على أي اتصال يردهم.
وأكد المتحدث الرسمي لإمارة عسير، أن الإمارة والإدارات الحكومية تستقبل الشكاوى والاقتراحات وطلبات المواطنين عبر القنوات الرسمية المتاحة والمعروفة.
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