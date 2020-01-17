شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة عسير» توضح حقيقة نشر أرقام المسؤولين وإلزامهم بالرد على اتصالات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، صحة ما تم تداوله حول توجيه أمير المنطقة بنشر أسماء وأرقام المسؤولين والقضاة والمشايخ والأعيان؛ وإلزامهم بالرد على أي اتصال يردهم.

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وأكد المتحدث الرسمي لإمارة عسير، أن الإمارة والإدارات الحكومية تستقبل الشكاوى والاقتراحات وطلبات المواطنين عبر القنوات الرسمية المتاحة والمعروفة.