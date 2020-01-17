شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 40% يفضلون إجراء اختبارات نهاية العام في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استطلاع للرأي أجراه ملتقى المعلمين شارك فيه نحو 9900 مواطناً، عن رغبة 40% من المستطلعة أراءوهم، أن تبدأ الاختبارات في شهر رمضان المبارك عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، وذلك بعد قرار تقديمها الذي أعلنت عنه وزارة التعليم منتصف الأسبوع الحالي.

ورأى 35% من المشاركين في الاستطلاع أن تبدأ عند الساعة السابعة صباحاً و12% عند الساعة السابعة والنصف و13 عند الساعة الثامنة، فيما يرى البعض أن تبدأ الاختبارات عند الساعة العاشرة حتى يتسنى لأولياء الأمور الموظفين في القطاعات الأخرى أن يوصلوا أبناءهم للمدارس حتى لا تحدث حالة من الارتباك في الأسرة.

فيما يرى آخرون أن تقديم الاختبار ليكون في بداية الصباح له آثار إيجابية في فك الاختناقات المرورية في المدن الكبرى، حيث يتزامن الطلاب والموظفون في آن واحد.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، لتكون يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020، على أن تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 /5/ 2020.