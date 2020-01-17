شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حادث مروع راح ضحيته 6 أفراد فى أبوظبى نتيجة سلوك طائش لسائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد مروع التقطته كاميرات المراقبة، شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبى، حادث تصادم أتوبيس وشاحنة، أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين ، صباح اليوم الخميس على شارع شاطئ الراحه .

وذكرت شرطة أبو ظبى، أن المقدم محمد عبدالرحيم الحوسني رئيس قسم مباحث المرور، أن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم مروري بين شاحنة وحافلة.

وتمكنت شرطة أبوظبي عن طريق كاميرات المراقبة " عين الصقر " بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - أبوظبى أن السبب الرئيسي للحادث هو نتيجة سلوك طائش لسائق مركبة كان يسير أمام الشاحنة ويربك سائقها.

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من جانب آخر، حذرت شرطة أبوظبي من بعض السلوكيات الطائشة الغير مسئولة لبعض السائقين والتي تؤدي إلى إرباك وإلحاق الضرر بالآخرين وتهدد سلامتهم على الطريق

وبثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم مشاهد حقيقية ترصد عدة مخالفات لعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، حيث وبدأت بتفعيل المنظومة الذكية وأجهزة الرادارات الثابتة لرصد تلك المخالفات، كما دعت أولياء الأمور للوقوف في الأماكن المخصصة لنزول وصعود طلبة المدارس حفاظاً على سلامتهم من أية حوادث.