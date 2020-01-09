عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مرسيدس تستعين بالمخرج جيمس كاميرون لإنتاج أول سيارة أفاتار

الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

استوحت الشركة العالمية "مرسيدس"، نموذج الافاتار، وهو الفيلم الشهير الذى قدمه المخرج جيمس كاميرون قبل 11 سنوات، فى إنتاج أحدث سياراتها، مرسيدس بنز فيجن أفاتار، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية.



السيارة التى كشفت عنها الشركة، تمتاز بتصميم فريد من نوعه، يعيد إلى الأذهان، أجواء فيلم "افاتار"، لجيمس كاميرون.

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السيارة ليست مستوحاه من الفيلم فحسب، بل أن المخرج جيمس كاميرون، شارك فى تصميم السيارة، وتمتاز السيارة بحراشف تشبه حراشف السمك.

وتضم السيارة 33 لوحة إلكترونية تسميها الشركة "الأجنح الآلية" مهمتها التواصل مع الأشخاص المحيطين بالسيارة، فيما تمتاز بعجلاتها الكروية والتى تسمح بالحركة نحو الأمام والخلف والجانبين وأيضا بشكل قطرى.

السيارة مستوحاة تحديدا من بذور "شجرة الأرواح" الشهيرة التي يلجأ إليها سكان باندورا فى الفيلم، والتصميم يكشف للمتابعين كيف سيكون ركوب سيارات فى المستقبل.

وتضم السيارة نظام القيادة الآلى، ولكن بطبيعة الجال يمكن للسائق التحكم بالسيارة عن طريق مُتحكِّم بيضوي الشكل يطلُع من مركز المنصة ليكون تحت يد السائق، ووفقًا للشركة، فهو يهتز وفقًا لمعدل تنفس وضربات قلب السائق. وهناك شاشة كبيرة تمتد من المتحكم إلى المنصة الأمامية، وهي تعرض مشاهد من كوكب (باندورا) Pandora من فيلم أفاتار.