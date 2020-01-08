"عصائب أهل الحق": حان وقت الرد العراقي على اغتيال المهندس

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365

قال زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الأربعاء، إنه حان وقت الرد العراقي على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وتعد "عصائب أهل الحق" من أبرز الفصائل الشيعية العراقية المسلحة المقربة من إيران.

جاء ذلك في تغريدة له على تويتر، تعليقا على استهداف الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل الجنرال سليماني، بغارة أمريكية، الجمعة.

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وقال الخزعلي، إن "الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل، والآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس".

وأضاف: "لأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني، وهذا وعد".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وآخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد.

وفجّر مقتل سليماني مواقف دولية متباينة بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.