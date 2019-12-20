معهد الاهداف اللامعة للتدريب في سطور

أفنان المالكي

تأسس المعهد منذ اربع سنوات وهو معتمد ومرخص من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني لمالكته أ/ياسمين سعد بقنه والتي حصلت على :

دبلومات إداره ازمات وكوارث

ماجستير إداره اعمال

ماجيستير بروتوكول دولي تخصص لغه الجسد ونمو وسلوك -جامعه نيويورك

مديره سابقه لشركه طاقات للموارد البشريه

عضو في لجنه التحكيم الدوليه

وقد اقامت هذا الشهر دوره باسم الاداره والقياده

ومن اهم محاورها

مفهوم القياده

انواع القياده وتصنيفها

الفرق ين القايد والمدير

المهام الاساسيه للمدير القايد

اتخاذ القرارات وحل الازمات وتعبر من اقوى الدورات التي تثري السيره الذاتيه للمتدربه لدخول سوق العمل

وقد قام المعهد برعاية لقسم النشاط في مكتب التعليم ( الإدارة العامة للتعليم بخميس مشيط ) ، دعونا جميع رائدات الأنشطة بالمنطقة ونسقنا لهم حفل تكريمي ، وقد أُعطينا على ذلك شهادة تقدير .

وقام برعاية المهرجان الأول للتربية الخاصة ، وأُعطينا على ذلك شهادة من مدير التعليم .

وشارك في معرض التوظيف اللذي أُقيم في ابها

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وشارك وأقمنا دورات في اماكن وشركات عديدة (مثل شركة المياه وشركة الكهرباء) الخ

وشارك بالمعرض التشكيلي الخاص بذوي الاعاقة في منطقة عسير ( فنون وهمم ) ، وقد تم تكريمنا على ذلك .

وبادر ايضا بخدمة ذوي الشهداء بالتعاون مع جمعية واجب بخميس مشيط .

ايضاً معهدنا معهد الأهداف اللامعة من اوائل المعاهد التي أقامت سلسلة من الدورات الجماهيرية ذات الحضور الكبير ( 300 متدربة – 400 متدربة ) ودورة لغة الإشاره الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة ، والعديد من الدورات الإدارية والحاسب الآلي ودورات التجميل .

يسعى المعهد للنهوض بالتدريب فهو اساس يرتكز عليه سوق العمل