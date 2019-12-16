شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جديد من «مرور البحرين» بشأن مخالفات المسافرين الخليجيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور في مملكة البحرين، عن تحويل مخالفات المسافرين الخليجيين إلى الجهات المختصة في دولهم قريبا، لتسهيل سدادها ومتابعة المخالفين، على أن يتم نقل مخالفات السعوديين لإدارة المرور السعودية.

ووفقاً لـ”اليوم”، أوضح رئيس شعبة الإعلام والنشر بالإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين النقيب فايز أمين أنه انطلاقا من حرص الإدارة العامة للمرور بالبحرين للحفاظ على معدلات السلامة، طبقت رصد المخالفات المرورية على جسر الملك فهد، وفق الضوابط والأطر الذي نص عليها قانون المرور.

وقال إن ما تم تطبيقه منذ يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، هو تفعيل لكاميرات رصد مخالفة السرعة التي تم الإعلان عن تثبيتها مسبقا، وهي تنساق وفق آلية عمل منظومة كاميرات السرعة المثبتة في مختلف أرجاء مملكة البحرين، موضحاً أن آلية سداد المخالفات لم تتغير ومتوفرة بالقنوات الإلكترونية والحضور الشخصي لمبنى الإدارة ومراكز تقديم الخدمة في جميع المحافظات.

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وأكد أن ارتكاب بعض المواطنين السعوديين لمخالفات مرورية خلال زيارتهم للبحرين، لا يستوجب منعهم من مغادرة البحرين حتى سدادها، أو منعهم من دخولها لوجود مخالفات سابقة، مشيرا إلى أن هذه المخالفات سيتم تحويلها مستقبلا إلى إدارة المرور السعودي لمتابعتها مع المخالفين.