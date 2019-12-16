شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تُحقق في اتهام معلم بالاعتداء على طالب بالضرب المبرح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

تحقق شرطة جدة، في شكوى مواطنة ضد معلم بمدرسة أهلية، ذكرت فيها أن ابنها تعرض للضرب المبرح بـ”خيزران” والإيذاء الجسدي واللفظي، يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى دخوله في حالة نفسية سيئة ورفضه الذهاب للمدرسة.

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كما تقدم ولي أمر الطالب محمد عسيري، بشكوى أخرى أوضح فيها الحيثيات نفسها، متهما المعلم بالتعدي بالضرب المبرح والإيذاء الجسدي، موجها الاتهام أيضا للمدرسة بالإهمال.

وقال وفقاً لـ”المدينة”: في يوم الثلاثاء الماضي في أثناء وجوده بالحد الجنوبي، ورده اتصال من زوجته تؤكد أن ابنهما عاد من المدرسة وعلى جسده آثار ضرب؛ مما استدعى التقدم بشكوى إلى مركز شرطة الكندرة بجدة التي فتحت ملفا للتحقيق في الحادثة.

وأظهر التقرير الطبي الذي صدر بعد الكشف على الطالب، وجود علامات على الجسم وخطوط حمراء في منطقة الظهر الجهة اليمنى -أعلى منطقة الذراع- والجهة اليسرى من الظهر أعلى الركبة اليمين.